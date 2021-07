Real Madrid, PSG - Mercato : un proche de Benzema annonce la signature de Mbappé la dernière semaine du mercato !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

A première vue, la vidéo de Mohamed Henni prête à sourire tant l'influenceur ne fait pas très sérieux. Quand il clame qu'il tient "l'info de l'été, celle que tout le monde attend", on se dit qu'on a à faire au même type de personne qui annonce la vente de l'OM à un fonds saoudien. Sauf que l'information en question provient d'une source proche de Kylian Mbappé et qu'elle assure que le natif de Bondy signera au Real Madrid cet été. Or, Henni est un ami d'enfance de Karim Benzema, devenu proche de Mbappé depuis son retour en équipe de France.

Surtout, Mohamed Henni annonce que le transfert ne sera officialisé que lors de la dernière semaine du mercato, ce qui se tient quand on sait combien cela va coûter en terme d'image au PSG. Et combien cela laisse du temps au Real Madrid pour mettre de l'argent de côté en vendant certains joueurs. L'influenceur explique que tout est réglé en interne à Paris. On conseille aux supporters parisiens de ne pas écouter la vidéo en intégralité car leur club prend cher de la part du Lyonnais…