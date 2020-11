Real Madrid, PSG - Mercato : un rival de poids ne lâche pas Mbappé

Durant l'été, quand Lionel Messi a fait savoir qu'il voulait quitter le FC Barcelone, Manchester City était prêt à offrir un contrat pharaonique à l'attaquant argentin. Les sommes qui circulaient étaient complètement folles mais prouvaient que le club entraîné par Pep Guardiola a les moyens de recruter n'importe quel joueur, même le meilleur. Du coup, verser les 200 M€ attendus par le PSG pour Kylian Mbappé ne devrait pas être un souci.

Des médias anglais annoncent ce dimanche que les Citizens continuent de négocier l'arrivée de l'attaquant du PSG. L'argument financier ne constitue pas une contrainte, donc, que ce soit au niveau de l'indemnité ou du salaire proposé au champion du monde. La Premier League est également un championnat qui lui conviendrait, surtout qu'il s'agit de l'un des deux meilleurs du monde et du plus exposé au niveau médiatique.

Le seul problème réside dans la volonté du joueur, qui n'a jamais caché que son rêve était de porter les couleurs du Real Madrid. Un intérêt réciproque puisque Florentino Pérez prépare le terrain à son arrivée depuis deux ans. Manchester City sait qu'il n'a qu'une faible chance de recruter Mbappé mais il compte bien la jouer jusqu'au bout. Le natif de Bondy ira-t-il d'un club dopé financièrement à un autre ?

#ManCity are firmly in the race for Kylian Mbappe, but the general feeling around Europe is that Mbappe is bound for Real Madrid if he does decide to leave PSG next summer.



[@90min_Football] pic.twitter.com/1q4Y3vaIp4