Real Madrid, PSG – Mercato : une légende du Barça met son grain de sel dans le dossier Ramos !

Désormais ambassadeur de Betfair, Rivaldo donne régulièrement son avis sur la Liga et le Mercato. Cette semaine, l'ancien Ballon d'Or et milieu offensif du FC Barcelone s'est mêlé d'un dossier sensible du Real Madrid : la prolongation de Sergio Ramos (34 ans).

Pour lui, quel que soit le choix du défenseur espagnol, il faudra le respecter : « Ramos n'a rien à prouver à personne. Il a mérité le droit de décider de son avenir. Les supporters du Real Madrid et le Conseil d'administration doivent comprendre sa décision quelle qu'elle soit car il a toujours tout donné pour ses couleurs ».

Rivaldo comprendrait un choix lié au salaire

S'il s'est parfois montré dur avec Neymar suite à son choix de rejoindre le PSG, Rivaldo le sera beaucoup moins avec Sergio Ramos s'il prend une décision économique : « Le Real Madrid semble chercher à réduire les salaires en raison de Covid et cela pourrait jouer en faveur de sa décision de partir. De puissants clubs sont intéressés par lui comme le PSG. Après 15 ans en blanc, il est peut-être temps de relever de nouveaux défis. Il est logique qu'au Real Madrid, ils ressentent la même chose que lorsque Cristiano Ronaldo est parti, mais les joueurs vont et viennent et les clubs sont ceux qui restent », a relativisé le Brésilien.