Real Madrid, PSG – Mercato : une menace XXL se précise pour Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

« Jude Bellingham a prouvé lors de la Coupe du Monde qu'il était un grand milieu de terrain, comme d'autres. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, Enzo Fernandez, Pedri et Gavi... Il y a beaucoup de jeunes milieux de terrain qui émergent et Bellingham en fait partie, mais je vais me concentrer sur mes milieux de terrain, qui sont très bons : Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs ici » : voilà ce qu'a dit Carlo Ancelotti hier au sujet de Jude Bellingham.

City sur le coup aussi

Le jeune milieu de terrain anglais (22 ans) du Borussia Dortmund est convoité avec insistance par le Real Madrid et il est également sur les tablettes du PSG. Un départ, à priori cet été, est à prévoir, mais selon Marca, un autre club serait sur le joueur, et non des moindres. Le média espagnol croit en effet savoir que Manchester City s'apprête à jeter son dévolu sur le milieu de terrain, avec la ferme intention de le rapatrier. Les enchères devraient donc encore monter !