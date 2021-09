Real Madrid, PSG - Mercato : une prolongation actée pour faire plaisir à Mbappé ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après la démonstration d’hier soir face à Majorque (6-1), le Real Madrid réalise un début de saison aussi tonitruant qu’inattendu. Non seulement les Merengue sont seuls leaders de la Liga avec 16 points pris sur 18 possibles mais en plus, avec 21 buts marqués, ils réalisent leur meilleur démarrage offensif depuis trente ans. Du coup, la blague depuis hier soir en Espagne est de savoir si Kylian Mbappé pourra se faire une place au milieu du trio en feu Vinicius-Benzema-Asensio.

L’arrivée du natif de Bondy ne saurait évidemment être remise en question et Florentino Pérez fait d’ailleurs tout pour l’inciter à bien lâcher Paris à la fin de la saison, et non à y prolonger. Pour preuve, il s’apprêterait à prolonger Luka Modric pour une saison, cela pour satisfaire son futur attaquant. En effet, Mbappé n’aurait pas caché sa volonté de jouer avec le Croate et vice versa. C'est ce qui s'appelle dérouler le tapis rouge. Pas sûr que le PSG ait encore une chance de prolonger son joueur, malgré les tentatives répétées de Nasser al-Khelaïfi…

