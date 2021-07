Real Madrid, PSG - Mercato : Varane à Manchester United, c'est fait !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'était imminent, c'est maintenant officiel : Raphaël Varane va bien s'engager avec Manchester United. Les Red Devils viennent d'annoncer sur les réseaux sociaux avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert du défenseur central français de 28 ans. Après dix ans chez les Merengue, le joueur formé au RC Lens devrait être vendu pour 45 M€ plus 5 M€ de bonus.

En Angleterre, il va signer un contrat de cinq ans à 250.000€ par semaine. Mais surtout, il formera une charnière redoutable avec l'international anglais Harry Maguire, qui devrait constituer le socle du retour au sommet du plus grand club anglais des années 90 et 2000. Un nouveau challenge des plus excitants pour le champion du monde 2018.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC