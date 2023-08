Real Madrid, PSG - Mercato : vers un improbable comeback pour Ramos ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis que le PSG lui a annoncé qu'il ne prolongerait pas, Sergio Ramos n'a pas manqué de contacts. Le défenseur central de 37 ans a d'abord été tout proche de retourner dans son club formateur et de cœur, le FC Séville. Mais les Andalous sont en difficulté financière et ils n'ont pas trouvé d'accord avec le natif de Camas. Qui a ensuite été envoyé à l'Inter Miami, mais le club américain a préféré miser sur les anciens Barcelonais (Messi, Busquets, Alba). Enfin, la piste Boca Juniors ressemblait davantage à une rumeur sans fondement qu'à une piste crédible.

Le Real cherche un central en l'absence de Militao

Sergio Ramos est donc toujours libre. Mais pas décidé à mettre un terme à sa carrière pour autant. Et ça tombe peut-être bien car la grave blessure de Militao, survenue hier à San Mamès et qui pourrait avoir mis un terme prématuré à sa saison, pourrait lui offrir la chance de retourner au Real Madrid ! Selon Mundo Deportivo, la direction merengue étudierait la possibilité de faire appel à Ramos, qui a passé 16 ans à la Maison Blanche, le temps que le Brésilien se remette sur pieds. Pour sûr, l'intéressé ne dirait pas non...

