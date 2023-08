Real Madrid, PSG - Mercato : Vinicius out, Pérez a pris une décision radicale avec Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid fait grise mine. Déjà plombé par les blessures de Thibaut Courtois, d’Eder Militao et d’Arda Güler, Carlo Ancelotti devra également faire sans Vinicius Junior. Le Brésilien sera en effet absent six semaines en raison d’une douleur à la cuisse droite contractée vendredi soir à Vigo. Face à cet amas de pépins physiques, Florentino Pérez a-t-il prévu de sortir le chéquier pour recruter d’ici à la fin du mercato estival ce vendredi à minuit ?

A priori, c'est non !

A priori, non ! Selon Aracnha Rodriguez, journaliste à la COPE, le Real Madrid n'a aucune intention de recruter un attaquant et restera sur son idée première de ne plus ajouter de renfort à son effectif, théorie mise en avant par Ancelotti depuis des jours. En 2014, cette même ligne ne l’avait pas empêché de recruter Javier Hernandez le 1er septembre...

