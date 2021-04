Real Madrid, PSG - Mercato : Vinicius, un rebondissement dans les dossiers Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

En vingt-quatre heures et trois matches de Champions League, le recrutement du Real Madrid cet été s'est singulièrement compliqué. Avant les quarts de finale de la Champions League, la donne était simple : les Merengue voulaient recruter en priorité Kylian Mbappé (PSG), quitte à l'échanger avec Vinicius Jr, et Erling Haaland au cas où ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord avec le club de la capitale.

"On ne touche pas à Vinicius"

Seulement, mardi soir, Haaland a été muselé par la défense de Manchester City (1-2) alors que Vinicius Jr a terrassé Liverpool (3-1) à lui tout seul. Et hier, Kylian Mbappé a frappé un nouveau grand coup en inscrivant un doublé face au Bayern Munich (3-2). La valeur du Français a encore augmenté, sans compter que Leonardo a sous-entendu qu'il était sur le point de prolonger au PSG. Mais surtout, le Real Madrid n'aurait plus du tout l'intention de céder son Brésilien.

Hier soir, dans l'émission El Chiringuito, le journaliste vedette Josep Pedrerol a expliqué : "Nous avons rigolé quand le directeur sportif du PSG, Leonardo, a déclaré que Vinicius lui plaisait. Mais j'avais dit qu'il ne fallait pas en rire car Leonardo n'avait pas été un mauvais joueur. Mbappé est l'objectif numéro un du Real Madrid, avec Haaland. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est plus facile pour le Real de recruter Mbappé que Haaland. La question est : Florentino Pérez doit-il inclure Vinicius dans l'opération Mbappé ? Moi, je suis à sa place, je ne le fais pas. On ne touche pas à Vinicius. Ça me ferait de la peine de le voir triompher au PSG". Il faudra donc pour le Real payer le prix fort à Paris pour Mbappé. Et ça risque d'être bien compliqué vu les prestations du champion du monde en Champions League depuis le début de l'année…

🗞️'MBAPPÉ JUGARÁ en el REAL MADRID la próxima temporada'



La EXCLUSIVA de @jpedrerol , en la PORTADA de @elchiringuitotv de hoy. pic.twitter.com/iUrTNVIi2I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2021

