Real Madrid, PSG - Mercato : Zidane a trouvé mieux que Benzema, CR7, Mbappé et Haaland !

Contrairement à l'été dernier où le Real Madrid avait réalisé un mercato blanc, le club merengue va se montrer actif sur le marché des transferts cet été. Mais alors que les noms de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland reviennent avec insistance du côté de la Maison Blanche, Zinédine Zidane lorgnerait l'avant-centre de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, selon les informations du Corriere dello Sport.

Auteur de 12 buts en 26 matchs de Serie A cette saison dont un triplé le week-end dernier face à Benevento (4-1), l'attaquant serbe de 21 ans, pur produit du Partizan Belgrade, est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Viola. Les dirigeants merengue auraient l'intention de le recruter pour en faire la doublure de Karim Benzema à la pointe de l'attaque madrilène.

