Real Madrid, PSG - Mercato : Zidane et Mbappé ne devraient faire que se croiser

La presse espagnole s'est fait une joie, hier, de relayer l'information selon laquelle Kylian Mbappé aurait informé les dirigeants du PSG qu'il ne prolongerait pas son contrat. Et qu'il demanderait donc à partir cet été. Sauf que les médias ibériques le voient au Real Madrid alors que son entraîneur, Mauricio Pochettino, jure qu'il n'arrête pas de le questionner sur la Premier League et qu'il lui demande de lui parler en anglais…

C'est la deuxième fois que Hermel annonce son départ en juin

Mais si le PSG finit par accepter l'idée de voir partir son champion du monde et si Florentino Pérez parvient à rassembler les fonds nécessaires à son transfert, il y a de grandes chances pour que Kylian Mbappé ne soit pas entraîné par Zinédine Zidane. Et ce alors que la présence de son compatriote sur le banc serait l'une des conditions à sa venue.

En effet, dans le France Football de ce mardi, Fred Hermel, généralement bien informé sur les coulisses du Real, assure que les dirigeants madrilènes ne souhaitent pas poursuivre l'aventure avec Zidane et que ce dernier, agacé par les critiques constantes alors qu'il accumule les titres, ne voudrait pas continuer non plus. C'est déjà la deuxième fois que Hermel annonce le départ en juin de ZZ. A moins qu'une quatorzième Champions League ne mette tout le monde d'accord…