Real Madrid, PSG – Mercato : Zidane peut plomber le projet de Perez avec Mbappé

Si la relation entre Zinédine Zidane et Florentino Perez s'est crispée ces derniers mois et que le Français songe à quitter le Real Madrid en fin de saison, la situation n'arrange pas spécialement le boss merengue.

En effet, selon le Parisien et même s'il a parfois des anicroches avec son technicien, Florentino Perez ne souhaiterait surtout pas le voir partir cet été à un an de la fin de son contrat dans la Maison blanche (2022).

Sans Zidane, le projet Mbappé perd sens

La raison ? Dans l'esprit du président du Real, Zinédine Zidane est le coach idéal pour convaincre Kylian Mbappé de signer à Madrid. Sans lui et la connexion particulière qu'il entretient avec Mbappé, il sera plus compliqué de mettre la pression au natif de Bondy pour que ce dernier ne prolonge pas au delà de juin 2022 au PSG.

Questionné dernièrement sur son avenir, Zinédine Zidane n'a pas souhaité s'exprimer au delà de cette saison : « Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c'est que je vais toujours rendre la tâche très facile pour le club, car il m'a toujours tout donné. Je vais leur rendre très facile (…) Je ne veux pas causer de problèmes au club. Je vais me concentrer sur les derniers matches et nous verrons le reste plus tard ».