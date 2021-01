Alors que plusieurs cadres de l'effectif du Real Madrid, Sergio Ramos en tête, arrivent en fin de contrat, Zinédine Zidane s'est montré assez dissert en conférence de presse. « Je parle aux joueurs. Ce que je veux pour eux, c'est que le contrat soit fixé le plus tôt possible », a glissé le technicien français.

Zidane refuse d'imaginer Ramos loin de Madrid mais...

Et Zizou a clairement pris position concernant Ramos, mais également Luka Modric et Lucas Vazquez : « Je ne veux pas que leur avenir soit loin du Real Madrid mais dans le football on ne sait jamais », a-t-il lâché, refusant de faire la comparaison entre le départ possible de son capitaine et celui de Cristiano Ronaldo trois ans plus tôt : « Nous verrons ce qui va se passer. Ramos est là et demain nous avons un match », a-t-il conclu.

Reste que l'avenir de Zinédine Zidane lui-même demeure incertain chez les Merengue. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Français pourrait finir son cycle à Madrid cet été. Selon AS, Florentino Perez a même déjà avancé sur la succession de Zizou et a érigé Raul, actuel coach de la Castilla, en priorité.