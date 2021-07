Real Madrid, PSG, RC Lens - Mercato : un nouveau courtisan pour Varane, surenchère à prévoir

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Ce samedi, Raphaël Varane fait la Une de Marca. Parce que les dirigeants du Real Madrid commencent à en avoir marre de ses atermoiements concernant une prolongation et qu'ils veulent désormais qu'il s'en aille, à un an de la fin de son contrat. L'idée serait de récupérer 50 M€ dans l'affaire, sachant que Manchester United a bien avancé dans les négociations avec le joueur.

Mais, bonne nouvelle pour les Merengue comme pour le RC Lens, qui recevra une partie de l'indemnité car il a été son club formateur, Varane intéresse un autre club anglais. Selon le journaliste du Daily Record Duncan Castles, Tottenham aurait fait part de son intérêt. Les Spurs ont des moyens conséquents et peuvent donc jouer la surenchère. Et même si l'on peut dire que les Spurs ne jouent pas dans la même cour que les Red Devils en matière de prestige sportif, on rappellera que les Français préfèrent généralement Londres à Manchester, surnommé "le pot de chambre de l'Angleterre" pour sa pluie abondante…

🚨 NEW: Tottenham are interested in signing Raphael Varane and are exploring the possibilities of striking a deal. The player wants to leave and Florentino Perez is in the process of selling him for €50m. [@DuncanCastles] pic.twitter.com/FPeYVDspPA