Real Madrid, PSG, RC Lens - Mercato : Varane a tranché, Ancelotti refroidit Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Désireux de renforcer son effectif, les dirigeants de Manchester United veulent s’attacher les services de Raphaël Varane. De son côté, le défenseur français veut absolument rejoindre l’Angleterre. Le journaliste Italien, Fabrizio Romano, a affirmé sur son compte Twitter que le défenseur de 28 ans veut jouer pour les Red Devils la prochaine saison. L'ancien joueur du RC Lens souhaite tenter une nouvelle expérience en Premier League, championnat qu’il ne connaît pas encore.

Toutefois, Varane ne partira pas sans l’accord de Florentino Pérez car il souhaite que son aventure se termine en bon terme. Florentino Pérez doit donc donner son feu vert pour le départ de Varane. Le champion du Monde 2018 serait même prêt à accepter le contrat de Manchester United sans discuter.

En cas de départ, le Real Madrid pourrait se servir de cette manne financière pour recruter Kylian Mbappé. Celle-ci, d'un ordre de 50 millions d'euros, ne serait toutefois pas suffisante et aurait pu être gonflée par le départ de Vinicius Junior aux Red Devils. Sauf que ce montage est tombé à l'eau : As assure que Carlo Ancelotti veut conserver l'ailier brésilien à tout prix au Real Madrid cet été ! Le technicien italien aurait un plan pour le relancer...

Raphaël Varane and his agents confirmed to Real Madrid his desire to try a new experience in the Premier League. He’ll be respectful waiting for the club agreement - but he wants Man United. 🔴 #MUFC



Varane also confirmed to Man Utd he’d be ‘ready’ to accept their contract bid.