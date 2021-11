Real Madrid, PSG : Zinédine Zidane a rayé plusieurs options pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Toujours au chômage suite à son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n'est visiblement pas prêt à tout accepter pour reprendre du service. Cité au PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino mais également à Manchester United où on pense à lui pour succéder à Olé Gunnar Solksjaer, « Zizou » aurait déjà repoussé les avances d'un club.

Selon Telemadrid, le Champion du Monde 1998 a dit non à Al-Sadd, lequel cherche un remplaçant à Xavi parti au FC Barcelone. S'il a dit non à l'offre émanant du Qatar, Zinédine Zidane aurait également décliné les propositions de Newcastle et même des Red Devils, peu désireux d'exercer au sein de la puissante Premier League.

Toujours selon le média ibérique, Zidane serait dans l'attente d'un signe de la Fédération pour l'après-Didier Deschamps en 2022 avec l'équipe de France... ou de Paris, un club qui ne le rebute pas malgré son amour pour l'OM.

Zidane descarta entrenar a Al Saad ni hacerlo en la Premier https://t.co/vnfyuOJ4rz — Dxt Telemadrid (@DxtTelemadrid) November 18, 2021