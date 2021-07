Real Madrid, PSG, RC Lens - Mercato : bientôt la fin du dossier Varane ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid pourrait réussir le petit exploit de se faire souffler ses deux défenseurs centraux au cours du même mercato. Et les deux, pour des histoires de gros sous. Après le départ de Sergio Ramos (35 ans) au PSG cet été, Raphaël Varane semble en effet se rapprocher de jour en jour de Manchester United.

Selon le Manchester Evening News, les positions se sont nettement rapprochées ces dernières heures, le club espagnol ayant donné l’autorisation aux Red Devils d’entrer en négociations de manière officielle.

Aucun accord n’a été trouvé pour le moment, Sky Sport précisant que le Real Madrid demande minimum 50 millions d’euros pour lâcher l’ancien défenseur du RC Lens. Le joueur de 28 ans semble en revanche confiant à l’idée d’un dénouement proche, lui qui serait grassement payé en Angleterre. En Espagne, sa requête d’être payé au même niveau que la recrue estivale David Alaba (7 contre 12 M€) a été refusée.

