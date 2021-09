Real Madrid, Stade Rennais - Mercato : Ancelotti déjà fan de Camavinga !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ancelotti est déjà sous le charme de Camavinga. Il faut dire que le milieu de terrain formé au Stade Rennais a soigné ses débuts avec le Real Madrid avec un but marqué seulement 6 minutes après son entrée en jeu ainsi qu'une passe décisive dans les dernières minutes face à l’Inter Milan en Ligue des Champions 3 jours plus tard, offrant à Rodrygo le but de la victoire (0-1). Ses débuts ne sont pas passés inaperçus et le principal intéressé, son entraineur Carlo Ancelotti a notamment déclaré en conférence de presse que Camavinga « a tout pour jouer au Real Madrid ».

Ancelotti loue la polyvalence de son joueur

« Eduardo (Camavinga) est un milieu de terrain moderne, il a des qualités, il est très fort physiquement, il est complet. Ce n'est pas un spécialiste, il peut jouer à plusieurs postes. Et puis, il est très jeune (18 ans). L'avoir avec nous signifie beaucoup pour nous ».

La fraîcheur Camavinga

« Il est jeune, il montre ses qualités, il n'a pas de pression, c'est son caractère qui est ainsi. Il est très joyeux, il se comporte très bien avec ses coéquipiers, il essaie d'apprendre l'espagnol rapidement... C'est la fraîcheur de la jeunesse » a déclaré le tacticien à l’égard de son joueur. Quoi de mieux pour débuter dans l’un des clubs les plus titrés au Monde ! Eduardo Camavinga montre déjà qu’il a tout pour devenir un grand.

(Propos retranscris par l’Equipe).