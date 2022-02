Real Madrid, Stade Rennais - Mercato : les Merengue ont déniché un profil à la Camavinga du côté de l'OGC Nice

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information de Marca selon laquelle le Real Madrid suivait le latéral droit de l'OGC Nice Samir Galmami (18 ans). Mais un autre Aiglon serait dans le viseur des Merengue, selon Sport : Khephren Thuram. Le milieu de terrain de 20 ans a pris une nouvelle dimension depuis cette saison et l'arrivée de Christophe Galtier. Et cela n'a pas échappé au leader de la Liga.

Sport explique que cet intérêt relève de la stratégie qui a fait ses preuves pour Vinicius, Rodrygo ou Camavinga, à savoir ferrer des talents en devenir avant que leur valeur ne devienne trop importante. Le fils de Lilian Thuram serait recruté avec l'idée d'en faire le successeur de Casemiro (29 ans) dans le futur. Dans un premier temps, il viendrait pour jouer les doublures de luxe. Comme Camavinga...

#RealMadrid ⚪



⚡ El joven centrocampista Khephren Thuram milita actualmente en el Niza y está en la órbita del Real Madridhttps://t.co/gW0PRl6W1o — Diario SPORT (@sport) February 22, 2022