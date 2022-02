Real Madrid, Stade Rennais - Mercato : Pérez a fixé un prix maximum pour Endrick

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pisté par le Real Madrid et le Stade Rennais, même si Bruno Genesio a récemment rigolé de la rumeur, Endrick a déclaré sa flamme à la Casa Blanca. « J’ai beaucoup d’affection pour le Real Madrid, a-t-il assuré dans Marca. Je m’identifie à Mbappé avec mes qualités et je soutiens Vinicius en le remerciant pour le maillot qu’il m’a offert. »

S’il est bel et bien intéressé par Endrick, Florentino Pérez ne serait pas non plus prêt à déséquilibrer les finances du Real Madrid. Selon As, le président de la Casa Blana ne montera pas à plus de 45 millions pour s’attacher ses services à sa majorité.

De son côté, Palmeiras aurait déjà dans l’idée de fixer une clause libératoire de 100 millions d’euros après la signature de son futur contrat ! Bonne nouvelle pour le Real Madrid : la relation entre le jeune prodige de 15 ans et Vinicius Junior pourrait faciliter l’opération.