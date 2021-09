Stade Rennais - Mercato : premier coup dur pour Camavinga au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Eduardo Camavinga n’a pas caché son enthousiasme d’avoir signé au Real Madrid cet été. Après avoir préféré rejoindre le club espagnol plutôt que Manchester United ou le PSG, où ses émoluments auraient été supérieurs, le milieu de terrain formé au Stade Rennais pourrait rapidement déchanter.

Camavinga (18 ans) sait en effet déjà que la concurrence dans son secteur de jeu sera redoutable avec le trio magique composé de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. À leur prime, ces trois-là semblent intouchables sur le papier dans l'esprit de Carlo Ancelotti.

L’ancien milieu du Stade Rennais devrait donc faire le match avec Federico Valverde (23 ans), joueur plus de son calibre... mais chouchou des dirigeants du board de la Casa Blanca. À tel point qu’une prolongation est déjà dans les tuyaux après la dernière datant du 24 août dernier !

« Real Madrid considère Fede Valverde comme une clé des plans du futur, assure Fabrizio Romano. Le board veut étendre son contrat pour éviter des propositions des clubs de Premier League l’été prochain après des approches/intérêts ces derniers mois. Le nouveau deal jusqu’en 2027 signifie qu’il sera intouchable. » Si Camavinga pensait être le seul dans ce cas-là, il s’est donc trompé.

Real Madrid consider Fede Valverde as key part of future plans - club board wanted to extend his contract to avoid proposals from Premier League clubs next summer after approaches/interest started months ago. 🚫⚪️ #RealMadrid



New deal until 2027 means that he’ll be untouchable.