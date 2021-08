Stade Rennais - Mercato : recalé pour Mbappé, le Real Madrid se venge du PSG avec Camavinga

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Selon les informations du journaliste de Canal+, Paul Tchoukriel, le milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, qui arrive en fin de contrat l'été prochain, serait tout proche du Real Madrid. Les deux clubs seraient tombés d'accord sur les bases d'un transfert compris entre 28 et 30 millions d'euros hors bonus, précise le journaliste de Téléfoot, Julien Maynard.

L'arrivée d'Eduardo Camavinga dans la capitale espagnole apparaît comme une vengeance de la Casa Blanca vis-à-vis du Paris Saint-Germain, également intéressé par l'international français et qui a refusé toutes les offres du club merengue pour Kylian Mbappé.

💥 Info Canal Mercato 💥#Camavinga ça brûle pour .. le @realmadrid !



Le @staderennais et #Real sont d’accord. « Détails à régler ». #Camavinga at #RealMadrid is an almost done deal. Only a few details to solve. More to come.

@CanalFootClub @infosportplus #mercato