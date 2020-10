Stade Rennais, PSG - Mercato : la porte du Real Madrid s’ouvre encore plus pour Camavinga !

On le sait : le Real Madrid est très attiré par le profil d’Eduardo Camavinga. Le club espagnol s’est déjà rapproché du jeune milieu du Stade Rennais (17 ans) pour un transfert au mercato d’été 2021/ N’Golo Kanté et Paul Pogba pourraient rebattre les cartes tant ils veulent porter eux aussi le maillot merengue.

Pour le milieu de Manchester United, la donne s’est compliquée. Selon le Manchester Evening News, le contrat de Pogba a en effet été prolongé d’une année par les Red Devils pas plus tard qu’hier ! Une clause, classique en Angleterre et déjà utilisée pour David De Gea notamment, permettait à MU de conserver le joueur une saison supplémentaire.

Elle a été activée et Pogba se retrouve désormais lié au club anglais jusqu’en 2022. Avec cette prolongation, Manchester United s’assure la possibilité de vendre son international français (27 ans) en fin de saison. Et en cas d’opération lancée avec le Real Madrid, les dix ans qui le séparent de Camavinga devraient jouer en faveur du second.