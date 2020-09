Stade Rennais, Real Madrid - Mercato : Camavinga envoie un message clair au PSG

Comme à chaque fois que Marca parle du Real Madrid, il faut prendre des pincettes car le quotidien espagnol est connu pour ses accointances avec les Merengue. Ce dimanche matin, il fait un point sur les futurs mercatos du champion d'Espagne, Zinédine Zidane ayant répété hier soir après la victoire sur le Betis Séville (3-2) qu'il n'attendait aucun renfort. Le Français allait ainsi dans le sens de son président, Florentino Pérez, qui préfère limiter la casse pendant la pandémie de Covid-19.

Il ne pense pas du tout au PSG

Les recrues, donc, ce sera pour 2021. Tant pis pour Eduardo Camavinga, que Zidane autant que Pérez auraient voulu recruter cet été. D'après Marca, le Real Madrid ne craint rien à laisser le prodige au Stade Rennais pendant un an. Car il aurait déjà fait savoir à tout le monde qu'il n'a l'intention de signer nulle part ailleurs que dans la capitale espagnole.

L'intérêt du PSG, réel, pour le néo international ne lui aura pas fait tourner la tête. Pas plus que les mots de Thomas Tuchel, qui s'était enthousiasmé à propos de son possible recrutement lors d'une conférence de presse. Selon Marca, Eduardo Camavinga n'a que le Stade Rennais et le Real Madrid en tête. S'il quitte l'un, ce sera pour l'autre.