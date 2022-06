Un Real Madrid invincible toise un FC Barcelone dans le flou

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : l'hommage de Van Nistelrooy à Ancelotti

Passé par le Real Madrid entre 2006 et 2010, Ruud van Nistelrooy s'affiche en Une de Marca, alors qu'il va débuter sa première expérience d'entraîneur d'équipe première du côté du PSV Eindhoven. L'ancien grand buteur dit tout le bien qu'il pense de Carlo Ancelotti, dont il apprécie le travail et qui est une véritable source d'inspiration pour lui.

Podcast Men's Up Life

AS : Carvajal - "Le Real ne perd pas de finales"

Le latéral droit du Real Madrid est en interview dans AS. Il revient sur ses premiers pas dans la Maison Blanche, lui qui y a été formé, jusqu'à la victoire à Saint-Denis contre Liverpool (1-0), synonyme de 14e Champions League, la 5e pour lui. "Le Real Madrid ne perd pas les finales", dit-il notamment. Et comment lui donner tort quand on sait que les Merengue ne se sont plus inclinés dans une finale de compétition continentale ou mondiale depuis... 1983 (contre Aberdeen en Coupe des Coupes) ?!?

🌞 ¡Buenos días!



🗞️ La portada de hoy: "El Madrid no pierde finales".#PortadaAS pic.twitter.com/sl31iRutn0 — AS Fotografía (@FotografiAS_AS) June 23, 2022

Sport : Xavi ouvre la porte à Dembélé

D'après le quotidien sportif catalan, l'entraîneur du FC Barcelone aurait discuté avec son ailier en fin de contrat pour lui dire combien il comptait sur sa prolongation. Et il ferait pression auprès de ses dirigeants pour qu'ils revoient leur proposition financière à la hausse. Mais ceux-ci seraient d'autant moins chauds à aller dans son sens qu'Ousmane Dembélé n'aurait aucun contact sérieux à l'heure actuelle !

🗞 Portada Sport



Xavi aprieta por Dembelé pic.twitter.com/7ACNOhwIE5 — Rincón Culé (@Rinconcule_1899) June 23, 2022

El Mundo Deportivo : leviers

En réponse à Sport, El Mundo Deportivo rappelle que les dossiers Raphinha et Ousmane Dembélé sont liés. Si le Français ne prolonge pas, l'ailier brésilien de Leeds sera recruté. Mais comme le premier refuse de donner sa réponse avant son retour de vacances, le second doit prendre son mal en patience. Et tout le Barça avec lui...

Pour résumer Le latéral droit du Real Madrid Dani Carvajal se félicite que son club ne s'incline jamais en finale, notamment en Champions League. Pendant ce temps, le FC Barcelone ne sait toujours pas sur quel pied danser pour son futur ailier droit...

Raphaël Nouet

Rédacteur