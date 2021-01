Real Madrid - Mercato : Unai Emery gâche le potentiel du "Messi japonais", Zidane prend une décision radicale !

Après l'année de la découverte de la Liga sous les couleurs de RCD Mallorca, Takefusa Kubo, sur les conseils du Real Madrid, a acté son départ en prêt à Villarreal. Dans le sous-marin jaune, coaché par Unai Emery, le "Messi japonais" voulait confirmer les belles dispositions entrevues la saison passée.

Mais, dans l'actuel quatrième de Liga, l'ex-élément de la Masia n'a pas réussi à convaincre l'ex-coach du PSG. Il faut dire que la concurrence est rude sur les ailes avec Gerard Moreno, meilleur buteur du championnat, ou Samuel Chukwueze. En conférence de presse, Unai Emery a informé du futur départ de Takefusa Kubo : "Kubo m'a dit qu'il veut partir parce qu'il joue moins que ce qu'il estime qu'il doit jouer. Son comportement est bon et il nous a aidé. Il lui manque des choses encore, mais il a le potentiel pour continuer à grandir, avec de la patience et des minutes. Mais il considère qu'il doit jouer plus."

Mais, si le Real Madrid compte sur sa pépite pour l'avenir, un retour de Kubo dès janvier n'a pas été envisagé par Zinedine Zidane. Le champion du monde 1998 soutient la décision de son élément. Il veut que le Nippon joue régulièrement au haut niveau. Le club madrilène pourrait prêter sa pépite à Getafe. Unai Emery n'a pas réussi à tailler le diamant Kubo.