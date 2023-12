Une offre du Real Madrid va partir pour Icardi, c'est plus que grave que prévu pour Pedri au Barça !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pedri, qui s'est de nouveau blessé, fait la Une ce mercredi de Sport. Mais alors qu'il a été annoncé que le milieu de terrain du FC Barcelone devrait faire son retour sur les terrains début janvier prochain, la radio catalane RAC1 est plus pessimiste et croit savoir que son absence pourrait être supérieure aux deux ou trois semaines prévues.

😪Pedri otra vez KO

✨"Atraparemos al Madrid y al Girona; el Barça acabará teniendo su momento"

👎Derrota del Barça en casa del colista

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui annonce que Barça va devoir "gagner sans Pedri" ce mercredi (19h) contre Almeria.

Du côté de la presse madrilène, Marca annonce que le Real Madrid serait vraiment intéressé par Mauro Icardi et s'apprêterait à formuler une offre à Galatasaray pour s'attacher les services de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

Enfin, AS s'attarde sur l'avenir de Toni Kroos et croit savoir que l'entraîneurdu Real Madrid, Carlo Ancelotti, voudrait convaincre le milieu de terrain allemand de reporter d'un an sa retraite et de prolonger d'une saison supplémentaire avec les Merengue.

