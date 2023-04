Rennes a un avantage pour l’Europe, Bayo pisté en L1, enfin de bonnes nouvelles à Nice ?

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Stade Rennais : favori n°1 pour l’Europe ? Grâce à son large succès contre le Stade de Reims au Roazhon Park ce week-end (3-0), et son calendrier favorable dans le sprint final, le Stade Rennais semble favori pour décrocher une place en coupe d’Europe la saison prochaine. Foi de Florent Gautreau. « Je pense que Lyon, ça ne va pas le faire. Lille n'a pas un calendrier facile, la pression elle est sur Rennes, a prédit le chroniqueur de l’After hier soir au micro de RMC Sport. Rennes a rebondi au bon moment et a un calendrier favorable sur le papier. Cette équipe doit concrétiser. » Dimanche, les hommes de Bruno Genesio se déplaceront à Montpellier (17h05). 🎙 @FlorentGautreau fait un focus sur la lutte pour la 5ème place : "Je pense que Lyon ça ne va pas le faire. Lille n'a pas un calendrier facile, la pression elle est sur Rennes." pic.twitter.com/xleM41MDtR — After Foot RMC (@AfterRMC) April 17, 2023 RC Strasbourg : Djiku prêt pour la bagarre Alexander Djiku, dont le club est actuellement 17e de Ligue 1 avec 29 points, évoqué les difficultés du RC Strasbourg dans la course au maintien. « On sait qu’il se jouera jusqu'à la fin, peut-être jusqu'à la dernière journée, et qu'il faudra prendre beaucoup de points, a-t-il affirmé hier sur La Chaîne L’Équipe. Sur les derniers matches que l'on a joués, on a eu un très bon contenu avec un bon état d'esprit, c'est ce qu'il faut garder, au-delà des résultats. Pour se maintenir, ce sera une lutte acharnée mais c'est excitant et c'est un challenge qu'on veut relever. Cela fait partie du métier, il faut être soudés et solidaires, avoir la tête froide et, surtout, garder une certaine sérénité pour aborder les matches du mieux possible. »

OGC Nice : plusieurs retour de taille pour Bâle ?

Après avoir décroché un nul à Bâle (2-2), l’OGc Nice reçoit jeudi les Suisses pour un quart de finale retour de Ligue Europa Conférence historique, car le Gym n’a jamais connu de demi-finale européenne. Plus de 27 000 supporters ont déjà acheté un billet et ils verront des joueurs plus expérimentés que ceux qui ont débuté à Brest dimanche (0-1). Remplaçants en Bretagne pour garder des forces, Terem Moffi, Gaëtan Laborde, Jean-Clair Todibo et Hicham Boudaoui débuteront contre Bâle, comme Dante et Khephren Thuram qui ont été remplacés à l’heure de jeu dimanche. Didier Digard pourra aussi compter sur Aaron Ramsey et Youssouf Ndayishimiye, restés sur la Côte d’Azur pour soigner leurs douleurs, mais l’entraîneur déplore encore plusieurs blessés. Si Jordan Lotomba, Mattia Viti, Sofiane Diop et Alexis Beka Beka ne seront pas rétablis à temps, L’Équipe estime que Nicolas Pépé espère intégrer le groupe. Touché à un genou, l’attaquant ivoirien a très envie de revenir dès jeudi mais le staff ne prendra pas de risques. La même prudence guide le retour de Youcef Atal, une nouvelle fois arrêté par une cuisse. Le Gym a besoin de latéraux et l’Algérien doit reprendre les séances collectives, mais il est soumis aux blessures à répétition, ce qui rend sa titularisation improbable. « Je ne veux pas les perdre pour la suite », avertit Didier Digard, qui retrouve aujourd’hui son groupe après un jour de repos.

Clermont : Schaefer fixe les prochains objectifs du club

Président comblé de Clermont Foot, Ahmet Schaefer sait déjà que son club a assuré son maintien en Ligue 1 ce week-end avec 43 points au compteur. « Même avec toutes les formules mathématiques, il y a une très forte chance qu’on reste en Ligue 1, savoure-t-il dans L’Équipe. Si on termine 11e ou 12e, ce sera un record (Clermont avait terminé 17e en 2021-2022), mais l’objectif est de finir dans le top 10. Si on arrive à gagner contre Lorient chez nous (le 27 mai, lors de la 37 e journée), ça peut nous mettre à une place très positive. La saison prochaine, on va continuer à investir dans nos infrastructures, à exposer les jeunes qui sont issus du centre, à bien travailler avec nos clubs satellites (le club autrichien du SC Austria Lustenau et le FC Biel-Bienne). Si on peut avoir de temps en temps un exploit au niveau d’un joueur qui nous amène à une huitième place parce qu’il met 15 buts, je signe tout de suite. Il ne faut juste pas commencer à faire n’importe quoi parce qu’on a un peu d’argent. Pour nous, ça ne marchera jamais. Le club n’est pas construit pour un joueur qui arrive avec une Ferrari et une Rolex dorée. On a aussi le temps. Personne ne nous met le couteau sous la gorge. »

FC Metz : un défenseur ivoirien dans le viseur ?

Le FC Metz a déjà ciblé une première recrue pour le mercato estival. Arrivé en provenance de Côte d’Ivoire en 2022 à l’ES Hammam Sousse, Noël Agbre (22 ans) s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus sûrs du championnat tunisien. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs de Ligue 2 en plus de la formation lorraine sont intéressés par les services du roc défensif ivoirien.

LOSC : Bayo à la relance en Ligue 1 ?

Sanctionné en début de saison pour un écart de comportement au LOSC puis réintégré par Paulo Fonseca, Mohamed Bayo s’était relancé mais a du mal à vivre dans l’ombre du très efficace Jonathan David, co meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations à son actif. Au courant de cette situation compliquée, un club de l’élite aimerait le relancer au prochain mercato : le MHSC. « Montpellier aime relancer des joueurs en manque de temps de jeu ou qui ne sont tout bonnement pas en réussite. Montpellier a des envies de Mohamed Bayo », a glissé l’insider Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Reste à savoir si Olivier Létang sera vendeur.

