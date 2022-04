Rennes se venge de Nantes, 3 départs ciblés à Bordeaux, Galtier craque déjà à Nice !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

RC Strasbourg : Habib Diarra, plus jeune titulaire au RCSA depuis Yannick Rott

La déception liée à l'égalisation tardive de Troyes (1-1) dimanche a occulté un fait majeur : le milieu de terrain Habib Diarra est devenu, à 18 ans et 104 jours, le plus jeune titulaire du Racing depuis 29 ans. "Une première depuis presque 30 ans !, peut-on lire sur le site de la LFP. Titulaire avec le RC Strasbourg pour la première fois de sa carrière dimanche, le jeune milieu Habib Diarra est devenu le plus jeune joueur du Racing à débuter depuis le 9 janvier 1993 et un certain Yannick Rott. Ce défenseur avait 18 ans et 104 jours, le même âge au jour près que le milieu Habib Diarra dimanche, au moment de ses débuts sur la pelouse de l’ESTAC (1-1). Il s’agissait du 4e match en L1 pour l’international U18, le 3e de suite."

OGC Nice : Galtier craque à l’entraînement

Christophe Galtier commencerait-il à prendre un petit patience à l’OGC Nice ? Un brin agacé par le manque de vie dans son équipe, ce qui s’est encore vu dimanche face au FC Lorient (2-1), l’entraîneur des Aiglons a craqué la semaine dernière avant le match contre les Merlus. « Jeudi, trois jours avant le match face à Lorient, Galtier a stoppé l'entraînement par manque d'investissement de ses joueurs, a affirmé Clément Bossard au micro de RMC Sport. Ils sont revenus le lendemain avec beaucoup plus d'envie. » Avec une victoire étriquée, au bout.

AS Monaco : Nübel première recrue estivale

L’AS Monaco tient sa première recrue estivale : Alexander Nübel. Prêté par le Bayern Munich, le portier allemand de 25 ans a annoncé qu’il serait encore à l’AS Monaco la saison prochaine. « Je jouerai à l'AS Monaco la saison prochaine, a-t-il affirmé dans Bild. Mon contrat de prêt ici est de deux ans. Revenir à Munich cet été, n'est pas une option. Si le Bayern a autre chose en tête, il faut en parler. Mais pour moi ce n'est pas une option pour le moment. Si Manuel Neuer est là, il jouera. Et je ne pense pas que je reviendrai alors au Bayern à ce moment-là. »

Clermont : Desmas vers la Belgique ?

Selon L’Équipe, Arthur Desmas (28 ans) est suivi de près par Zulte Waregem. Le club belge aimerait lancer rapidement des négociations avec Clermont en vue du mercato d'été. Pour sa première saison dans l'élite française, l’ancien gardien de Niort a été mis en concurrence avec Ouparine Djoco. Il était le titulaire de la 1ère à la 13e journée puis son coéquipier lui a été préféré de la 14e à la 31e journée. Desmas figure à nouveau dans le onze titulaire de Pascal Gastien depuis deux matches.

Stade Rennais : la pépite Diakhaby se distingue

Éliminé par le FC Nantes lors du Mondial de Montaigu ce week-end (2-4), le Stade Rennais a pris une petite revanche puisque sa pépite a remporté le trophée de meilleur buteur du Challenge Clubs. Le jeune buteur breton, né en 2006, a inscrit un doublé contre les Canaris. Deuxième club le plus titré de la compétition, le SRFC termine à la 8ème et dernière place pour sa 25e participation avec 5 défaites au compteur ! C’est seulement la seconde fois dans l’histoire du tournoi que Rennes termine dernier.

Stade de Reims : Touré enfin de retour !

Le Stade de Reims, 37 points, doit encore en grappiller quelques-uns pour valider son maintien, et si sa semaine s’annonce corsée, avec le LOSC puis l’OM dimanche, Oscar Garcia demeure confiant. « On a pris beaucoup de points contre des top équipes », a expliqué l'entraîneur. Le technicien pourra compter sur son capitaine Yunis Abdelhamid, suspendu à Montpellier dimanche (0-0). Et après les retours d’Andreaw Gravillon et Arber Zeneli dans l’Hérault, un autre joueur revient après plusieurs semaines d’absence. Touché aux ischio-jambiers contre Bordeaux (5-0, le 6 février), El-Bilal Touré réapparaît dans le groupe.

RC Strasbourg : un pacte secret dans le vestiaire

Déçus d’avoir laissé filer trois succès dans les dernières minutes en quelques semaines (Reims, OL, Troyes), les joueurs du RC Strasbourg pourraient « avoir plus de points avec plus de réalisme » : malgré 6,81 expected goals, ils ont marqué trois petits buts en quatre matches. Mais ils sont gonflés à bloc pour recevoir le Stade Rennais, vainqueur 1-0 à l’aller. Selon L’Équipe, les Racingmen ont fait le pacte de ne jamais perdre deux fois contre la même équipe cette saison...

Girondins : Lopez débarqué en cas de L2 ?

À quelques encablures d’un match crucial pour le maintien contre l’ASSE (19h), L’Équipe fait savoir que Gérard Lopez pourrait vois son poste de président menacé en cas de descente en Ligue 2. L’ancien homme fort du LOSC a beau détenir la quasi-totalité des actions du club, ses créanciers – King Street et Fortress – ont la possibilité de l’écarter légalement sous plusieurs motifs. Le plan qui leur aurait été présenté en cas de descente aurait déjà été approuvé, avec notamment un objectif de réduction des coûts très agressif à tous les niveaux et la possible suppression d’une centaine d’emplois via un plan social qu’il faudra financer. Avec un enjeu de taille : éviter le dépôt de bilan ! Pour combler le trou, le FCGB a déjà ciblé les joueurs à forte valeur marchande dont il faudra se séparer : Hwang Ui-jo, Alberth Elis et Junior Onana. Les possibles ventes de Jules Koundé (Séville FC) et Aurélien Tchouaméni (Monaco), sur lesquelles Bordeaux dispose d’un intéressement de 20 % à la revente, pourraient également aider.

