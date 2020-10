Résultat Ligue 1 : le Stade Rennais tombe face au SCO d'Angers (1-2) !

La pause était de courte durée. 90 minutes de Ligue 1 entre deux échéances majeures en Ligue des Champions, avec la réception de Krasnodar (1-1) et un affrontement, la semaine prochaine, face au FC Séville. Les joueurs du Stade Rennais se devaient toutefois de répondre présent, eux qui, en cas de succès face au SCO d'Angers ce soir, devenaient leaders de la Ligue 1.

Et de toute évidence, les partenaires de Camavinga étaient conscients de l'enjeu, eux qui mettaient d'entrée le pressing sur la défense angevine. Bien organisés, portés vers l'avant, les Rennais étaient récompensés de leurs efforts dès la 18e minute. Après une volée de Tait, mal repoussée par Paul Bernardoni, l'inévitable Adrien Hunou jaillissait pour pousser le vallon au fond des filets (1-0, 18e). Le supesrsub rennais, cette fois titulaire, montrant à quel point, Stéphan devait et pouvait compter sur lui.

Le SCO, qui n'ait encore rien montré, allait revenir sur sa première frappe. Bahoken, lancé en profondeur, attendait intelligemment l'arrivée de Boufal aux abords de la surface de réparation. Ce dernier éliminait N'Zonzi, frappait du gauche et voyait sa frappe déviée (Da Silva) tromper Gomis, qui n'avait rien eu à faire (1-1, 25e). Juste avant la pause, c'est le SCO qui manquait de prendre l'avantage. Bahoken (44e) se présentait seul face à Gomis, mais l'ancien dijonnais remportait le duel.

Au retour des vestiaires, le match repartait sur les mêmes bases. Avec du rythme et des situations dangereuses pour les deux équipes. Mais à la surprise générale, c'est le SCO qui reprenait l'avantage, Fulgini profitant d'une mésentente entre Da Silav et Gomis pour glisser le ballon du pied gauche (1-2, 57e). Julien Stéphan décidait alors de muscler son système offensif et faisait rentrer Terrier, Guirassy et même Bourigeaud. Résultat, une mainmise totale sur le jeu, des dizaines de situations dangereuse aux 20 mètres, mais peu d'occasions franches.

Le SCO d'Angers tenait sa victoire sur le pelouse des Rennais. Un exploit quand on sait que les Angevins ne s'y étaient plus imposés depuis...1976 !