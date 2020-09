Résultat Ligue 1 : pourquoi le FC Nantes s'est logiquement incliné à Monaco (1-2)

Après un nul à Bordeaux et un succès face à Nîmes, c'est donc la première défaite du FC Nantes cette saison en Ligue 1. Et les supporters des Canaris ne doivent pas nécessairement la regretter, tant les joueurs de Christian Gourcuff ont été timorés au cours de cette 3e journée de championnat. Il y eut certes une égalisation contre le cours du jeu, signée Ludovic Blas, en seconde période (61e), mais que d'hésitations, de déchet technique et de choix étonnants.

Un choix curieux opéré par Gourcuff

Soixante minutes durant, Cesc Fabregas a pu faire ce qu'il a voulu sur la pelouse de Louis-II. Jamais marqué, du moins de près, libre de tous ses mouvements, l'Espagnol a ainsi pu organiser le jeu à sa guise, rappelant, si besoin était, quel extraordinaire technicien il était. Problème, et Eric Carrière (Canal Plus) n'a eu cesse de le souligner tout le match, comment se fait-il que Christian Gourcuff n'ait pas corrigé le problème et modifier ses plans au cours de la rencontre ? Etrange, très étrange. Seule certitude, un Fabregas pris au marquage n'aurait pas offert tant de situations favorables à ses attaquants. Les prochains adversaires de Monaco sauront quel joueur il faut surveiller en priorité....

Offensivement, c'est le néant

On ne sait, à l'heure actuelle, quelles sont les réelles intentions des dirigeants nantais sur la suite du Mercato. La défaite du jour leur a (peut-être) donné des indices, tant le FCN manque de solutions devant. Les Canaris ont besoin d'une pointe. Et vite. Sur la pelouse de Monaco, Moses Simon a été transparent. Et même maladroit, ratant l'immanquable en fin de première période. Kolo Muani, qui a inscrit un but refusé pour hors-jeu et qui a montré certaines choses, n'a jamais été servi dans de bonnes conditions. Idem pour Kader Bamba, moins tranchant qu'à l'habitude et sorti par Gourcuff à vingt minutes du terme. Vraiment pas rassurant pour les prochains rendez-vous du FCN.

Touré a du travail

On ne l'avait pas encore vu cette saison, touché qu'il était par l'épidémie du Coronavirus. On parle, et vous l'aurez compris, d'Abdoulaye Touré, milieu de terrain indispensable aux Canaris et homme de base de Gourcuff. Touré a aujourd'hui (presque) tout raté et devra montrer tout autre chose si il veut conserver une place de titulaire.

Touré, joueur symbole d'une formation nantaise qui s'est inclinée logiquement face à l'AS Monaco. Et on ne parle pas du score, mais de l'impression d'ensemble.