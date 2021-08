Résultat Ligue 1 : Rennes pousse, Nantes tient (0-0, MT)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Une première période à sens unique. Avec des Rennais qui attaquent sans cesse et des Nantais qui défendent comme ils peuvent. Et si le score est de 0-0 à la pause, on le doit tout autant à la maladresse bretonne (Terrier, Guirassy, Traoré) qu'aux arrêts d'Alban Lafont (8e, frappe de Tait, frappe contrée de Bourigeaud 9e).

Paradoxalement, c'est le FC Nantes qui s'est procuré l'occasion la plus sérieuse à la 31e minute. Servi par Simon, Blas reprenait du pied gauche et obligeait Gomis à la parade avec un ballon envoyé sur Meling et...la barre transversale ! A noter que le SRFC a perdu Doku sur blessure.

Tout reste à faire lors du second acte entre les deux formations.