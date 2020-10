Résultats Ligue 1 : Les Verts menés, Strasbourg et Reims à la fête

La 8e journée de Ligue 1 se poursuit et s'achève ce soir. Depuis 15 heures, plusieurs rencontres sont au programme. A Montpellier, qui accueille le Stade de Reims, un coup de théâtre a eu lieu dès la 7e minute avec une faute, dans sa surface de réparation, de Vitorino Hilton sur Boulaye Dia. Résultat, carton rouge pour Hilton, but sur pénalty (0-1, 9e) de ce dernier et même un doublé pour lui à la 13e minute (0-2). Le Stade de Reims creusait même l'écart à la 31e minute avec un nouveau but inscrit par Mbuku (0-3). Et pour couronner le tout, Montpellier était réduit à neuf avec une nouvelle expulsion, celle de Le Tallec. De son côté, le Stade Brestois, qui reçoit le RC Strasbourg, est mené sur sa pelouse avec deux but signés de la recrue, Habib Diallo (0-1, 27e) et de Kenny Lala sur pénalty (0-2, 40e).

Dans les deux autres rencontres, les Girondins de Bordeaux n('ont pas trouvé la faille face au Nîmes Olympique. Enfin, et avec un effectif décimé, l'ASSE se rend sur le terrain du Football Club de Metz. Des Stéphanois qui n'ont mis que 5 minutes pour encaisser un but, sur coup-franc, signé Boulaya. Aux vingt mètres, profitant de la sortie du mur de Bouanga, le Messin ajustait Moulain d'une belle frappe enroulée du pied droit.