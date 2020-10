Résultats Ligue des Champions : le PSG mené (0-1), le Stade Rennais contrarié (0-0), le Barça facile (2-0)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

C'est le grand soir pour la Ligue des Champions. Avec le début des phases de groupes et l'entrée en lice de deux clubs français, le PSG et le Stade Rennais. Ainsi que pour le FC Barcelone.

A la pause, et au Parc des Princes, le PSG de Thomas Tuchel rencontre quelques difficultés. En cause, un De Gea très bien inspiré, lui qui est notamment intervenu face à Di Maria et Kurzawa. Autre coup dur pour les Parisiens, un pénalty arrêté par Navas, mais donné à retirer après vérification de la vidéo. Navas avait quitté sa ligne pour quelques centimètres et Man United, avec Bruno Fernandes, ne laissait pas l'occasion passer de mener au score.

Le Stade Rennais, quant à lui, opposé face aux Russes de Krasnodar, a profité des 45 premières minutes pour faire briller le gardien russe, Safonov. Et notamment Eduardo Camavinga qui, d'un frappe enveloppe du gauche, a contraint le gardien à une sublime parade (25e).

Enfin, le FC Barcelone, qui affronte les Hongrois de Ferencvaros, a attendu la 27e minute pour ouvrir le score par l'intermédiaire de l'inévitable Lionel Messi sur pénalty (27e, 1-0). Le Barça a fait le break à quelques minutes de la pause grâce à Fati (42e), idéalement servi par De Jong.