Riolo admire la nouvelle L1, Longoria a approché un Bordelais, Reims dépouillé par l’OL ?

OL : sur deux Rémois au Mercato ?

L’OL veut préparer la saison prochaine le plus rapidement possible pour oublier celle en cours, qui déçoit énormément. Les dirigeants du club rhodanien auraient déjà identifié de nombreuses cibles dont plusieurs à Reims. Selon “DailyGones“, les recruteurs de l’OL ont coché les noms de deux défenseurs du Stade de Reims, pour renforcer l’effectif pour la saison prochaine : Wout Faes et Ghislain Konan.

Girondins : Longoria soutient Baysse

Forfait mais présent pour assister à la rencontre entre les Girondins et l’OM (0-1), le 7 janvier, Paul Baysse a tenu à remercier le président de l'OM de son attention. Six mois plus tôt, l’ancien stoppeur de l’ASSE avait reçu une lettre manuscrite de la part de Pablo Longoria après sa grave blessure au genou gauche ! « C'est une règle instaurée par Pablo, explique un salarié de l'OM à L’Équipe. Il veut que nous soyons en veille au cas où un joueur se blesse, doive faire face à un coup dur ou autre chose de négatif. Peu importe qui, le championnat ou la nationalité, Pablo souhaite envoyer un petit quelque chose à tout le monde. » « Il se demandait si le président allait le reconnaître, explique un témoin de la scène. Il s'est approché doucement, lui a tapé sur l'épaule et s'est présenté à lui. Pablo s'est retourné et lui a fait un grand sourire. Il lui a demandé s'il allait mieux et il a enchaîné sur leur passion commune, le surf. Il a commencé à lui dire qu'il surfait aux mêmes endroits que lui. Paul Baysse hallucinait complètement qu'il sache tout ça sur lui. »

AS Monaco : un renfort déjà ferré ?

Selon Foot Mercato, Diedry Kouassi évoluera à l'AS Monaco la saison prochaine. L’attaquant de Vannes, âgé de seulement 21 ans et formé au Stade Brestois, aurait accepté de signer un contrat de deux ans avec le club de la Principauté. Il viendra donner un peu plus de corps au secteur offensif asémiste la saison prochaine. Une annonce officielle devrait intervenir sous peu.

Ligue 1 : Daniel Riolo est sous le charme

Les nouvelles velléités offensives de certains petits clubs de Ligue 1 comme le FC Lorient et Clermont Foot font le bonheur de Daniel Riolo, qui loue cet état d’esprit. « Je pense qu'il y a eu une véritable évolution des mentalités dans notre Ligue 1, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. J'aime écouter des Gastien, Pélissier parler de football. Il y a quelques années, on chialait tellement on se faisait chier. Là, c'est complètement différent. Les anciens combattants comme Antonetti ou Dupraz, c’est bientôt fini. »

Adam Duarte

Rédacteur