Roy tacle Brassier après Mbappé, Fonseca contredit Létang, Metz au complet à Marseille ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Gastien (Clermont) vers la sortie ?

Pascal Gastien, en poste depuis sept ans, serait désormais menacé. Selon les informations de L’Équipe, le coach de Clermont pourrait ne pas résister à la dernière défaite face au LOSC (0-4). Les dirigeants auvergnats songeraient à le remplacer afin de créer un électrochoc, alors que l'équipe est lanterne rouge de Ligue 1 après vingt journées. Il pourrait toutefois rester en tant que conseiller du club.

Rashani (Clermont) encense Zhegrova (LOSC)

Bourreau du Clermont Foot 63 le week-end dernier, Edon Zhegrova a reçu les louanges de son compatriote Elbasan Rashani au coup de sifflet final, sur Prime Video. "Je suis très content pour lui. Je suis fier de lui et tout le Kosovo est fier de lui. Il rend le Kosovo fier, il donne des raisons aux Kosovars d’être fiers. Il nous a tués mais je suis vraiment content pour lui". Pas rancunier, Rashani !

Mais aussi...

FC Lorient : Tosin de retour

Le FC Lorient, qui va recevoir Reims (dimanche, 15 h), devrait pouvoir compter sur le retour du Béninois Aiyegun Tosin. Touché aux ischios depuis la défaite face à Lille (0-4) le 10 janvier, l'attaquant a effectué son retour à l'entraînement des Merlus hier.

Fonseca contredit Létang

Alors qu’Olivier Létang n’a pas été tendre avec les joueurs du LOSC suite à leur élimination d’hier en 8es de finale de la Coupe de France par l’OL (1-2), Paulo Fonseca s’est voulu plus mesuré dans son analyse d’après-match. « Nous avons dominé le match. Les joueurs ont tout donné, a glissé l’entraîneur portugais. Lyon a bien défendu, mais ne s’est pas créé beaucoup d’occasions pour marquer. L’équipe la plus efficace, qui a fait le moins d’erreurs à gagner. C'est le football. »

Stade Brestois : Roy tacle Brassier

Dans un nouveau système (4-4-2, milieu en losange), avec cinq titulaires absents au coup d’envoi (Bizot, Chardonnet, Lees-Melou, Del Castillo, Le Douaron), les Brestois ont donné quelques sueurs froides au PSG hier en 8es de finale de la Coupe de France (1-2). Ils sont même revenus à 1-2 (65e), avant que Lilian Brassier ne gâche tout en recevant deux stupides avertissements (60e, 69e) après deux tacles sur Kylian Mbappé. « Je suis très fier de mon équipe car, tant que l’on a été à égalité numérique, on a tenté notre chance à fond, on les a inquiétés, résume Éric Roy. On a eu les premières occasions. Mon plus gros regret est l’expulsion de Lilian, il aurait dû être plus malin. »

Et enfin...

MHSC - OGC Nice (1-4) : les réactions de Der Zakarian et Farioli

Michel Der Zakarian : « Quand tu en prends quatre, je n’ai pas envie de sourire. Et quand je perds, je suis malade. On a la balle de but avant le premier but et on a fini avec une attaque du centre de formation. (...) Il faut avoir cette volonté, cette envie de se battre ensemble qui faisait notre force l’an dernier, et pas se dire que c’est la faute de l’autre. On va se redresser. Ne vous inquiétez pas. »

Francesco Farioli : « Le point positif, c’est effectivement d’avoir marqué quatre buts et de passer ce tour. Aller le plus loin possible dans cette Coupe de France est clairement un objectif important pour le club. On a envie d’honorer cette compétition. On a passé une bonne soirée, pas une soirée parfaite, car a concédé trop de tirs et offert deux cartons stupides que l’on risque de payer. »

FC Metz : avec l’équipe type à Marseille ?

Face au FC Lorient, bon dernier, le FC Metz a enchaîné dimanche dernier une septième défaite en Ligue 1 : du jamais vu dans leurs archives depuis 1950. Et, s’ils venaient à s’incliner à nouveau demain soir à Marseille, les Grenats égaleraient le pire bilan de l’histoire du club, qui date de l’automne 1945. « Je dirais qu’on est en difficulté, estime Laszlo Bölöni. On pensait qu’on était capables de résister avec plus de facilité mais on se rend compte que c’est difficile. Mais ce n’est pas une surprise. » Privés d’Ablie Jallow (ischio) et peut-être de Fali Candé et de Jean N’Guessan, victimes d’alerte hier, le club lorrain récupèrera au moins Christophe Hérelle, de retour de suspension. Et c’est avec une équipe type qu’ils joueront au Vélodrome (21h).

RC Strasbourg : Vieira savoure la bonne passe alsacienne

Qualifié en quarts de finale de la Coupe de France aux dépens du Havre (3-1), le RC Strasbourg a gagné en solidité depuis plusieurs matches. Ce qui fait la satisfaction de Patrick Vieira après un début de saison maussade. « Ça a été vraiment compliqué durant la première partie de saison mais on est vraiment bien maintenant, savoure le coach du RCSA qui garde, quand même, une pointe de perfectionnisme. En début de saison, on marquait sans avoir énormément de situations. Aujourd’hui, on s’en crée mais on marque peu. »

Podcast Men's Up Life