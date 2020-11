Amical : France 0-2 Finlande (terminé)

Du rêve au cauchemar, Marcus Thuram a tout connu pour ses débuts sous le maillot bleu. Le fils de Lilian Thuram s'est procuré deux énormes occasions ce soir contre la Finlande au quart d'heure de jeu. Mais sa tête a été repoussée par la transversale puis sa reprise au point de pénalty est passée au-dessus. S'il avait ouvert le score, il aurait connu des débuts de rêve et aurait placé l'équipe de France, très remaniée, sur de bons rails.

Au lieu de quoi, ce sont les Finlandais qui ont inscrit deux buts en trois minutes aux 28e et 31e minutes. Sur le second, Steve Mandanda a enduré la fameuse spéciale de son coéquipier à l'OM Florian Thauvin puisque la frappe du gauche du Finlandais a nettoyé sa lucarne droite. Après ces coups de massue, les Bleus, abasourdis, ont continué de dominer stérilement. Cette sortie avant le choc contre le Portugal samedi soir a été des plus inquiétantes pour Didier Deschamps, même si la plupart de ses titulaires étaient sur le banc.