Amical : France 7-1 Ukraine (terminé)

On n'attendait pas grand-chose de ce France-Ukraine amical, opposant deux équipes très remaniées dans un Stade de France désert. Et pourtant… Déjà, Eduardo Camavinga est devenu, dès la 9e minute, le 2e plus jeune joueur à marquer avec les Bleus (à 17 ans et 11 mois), derrière Maurice Gastiger contre la Suisse le 8 mars 1914 (17 ans et 5 mois). Ensuite, Olivier Giroud a inscrit un doublé (24e et 33e) lui ayant permis de dépasser Michel Platini au classement des meilleurs canonniers de l'histoire de l'équipe de France (42 contre 41).

Myolenko (39e) a marqué contre son camp, permettant aux Tricolores de regagner les vestiaires sur le score de 4-0. Steve Mandanda n'en est pas ressorti car il s'est blessé à une hanche. C'est le Lillois Mike Maignan qui l'a remplacé et a encaissé un but à la 52e. Mais les Tricolores ont repris le large grâce à Corentin Tolisso (65e) puis Kylian Mbappé (82e), entré à la pause à la place d'Anthony Martial et Antoine Griezmann (89e), entré à la 59e. Avec ce carton (7-1), les hommes de Didier Deschamps ont bien préparé le choc en Ligue des Nations face au Portugal dimanche.