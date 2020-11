Amical : France – Finlande, les compos probables

Didier Deschamps l'a dit : il fera souffler « cinq ou six » joueurs pour ce match sans enjeu et ne prendra sans doute aucun risque en prévision du choc décisif de Ligue des Nations à Lisbonne face au Portugal samedi. Il est déjà acté qu'Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ne disputeront pas cette rencontre. En revanche, on verra sans doute apparaître les deux nouveaux Ruben Aguilar (AS Monaco) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Côté finnois, Markku Kanerva ne devrait pas reconduire la défense à cinq qui avait explosé en amical contre la Pologne le mois dernier (1-5) mais on devrait assister à une compo d'équipe assez proche de celle tentée lors des victoires contre la Bulgarie (2-0) et l'Irlande (1-0) en Ligue des Nations. Les Scandinaves sont seconds de leur groupe de Ligue B derrière le Pays-de-Galles (9 pts pris sur 12 possibles).

France : Mandanda - Dubois, Zouma, Lenglet, Digne – Pogba, Kanté – Coman, Martial, Griezmann - Giroud.

Finlande : Hradecky – Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen – Soiri, Kamara, Sparv, Taylor – Pohjanpalo, Pukki.