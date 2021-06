Amical : France - Pays de Galles, les compos (le trio magique Griezmann - Mbappé - Benzema aligné)

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Depuis le temps qu'on l'attendait, Didier Deschamps a décidé de ne pas perdre de temps : à Nice face au Pays de Galles, il a choisi d'aligner cette attaque qui fait fantasmer tous les supporters des Bleus, à savoir Kylian Mbappé et Karim Benzema en pointe, soutenus par Antoine Griezmann. Le sélectionneur avait expliqué que le Parisien ne jouait plus sur un côté, d'où ce choix d'attaque à deux têtes.

Par ailleurs, Deschamps aligne la meilleure équipe du moment, Ngolo Kanté, encore sur le pont avec Chelsea en finale de la Champions League samedi dernier, étant laissé au repos.

France : LLoris - Pavard, Varane, Kimpembé, Hernandez - Pogba, Tolisso, Rabiot - Griezmann - Mbappé, Benzema.

Galles : Ward - Gunter, Rodon, Mepham, Roberts - Wilson, Allen, Williams, Morrel - James, Bale.

France name their XI for tonight.



Griezmann 🤝 Benzema 🤝 Mbappe



Good luck, Wales 😳 pic.twitter.com/zBZJMEaevJ