Argentine - France : le gardien de l'Albiceleste a un compte à régler avec Mbappé

Vous vous rappelez l'attitude irrespectueuse des Argentins envers les Néerlandais après leur qualification aux tirs au but pour les demi-finales ? Eh bien, il se pourrait que les Sud-Américains aient la même réaction dimanche s'ils s'imposent face aux Bleus. C'est que les médias de leur pays font tout pour qu'ils arrivent au coup d'envoi de la finale avec la bave aux lèvres, notamment en ressortant les vieux dossiers. Ainsi, la déclaration de Kylian Mbappé il y a six mois à propos de la relative facilité des éliminatoires du Mondial en AmSud comparé à l'Europe, qui explique pourquoi les nations du Vieux Continent sont plus fortes, tourne en boucle.

A l'époque, le gardien Dibu Martinez avait sèchement répondu à l'attaquant du PSG : "La Paz en Bolivie, c'est à 3.600 mètres de hauteur. L'Equateur, c'est 30 degrés. En Colombie, tu ne peux pas respirer. Les Européens jouent dans des stades parfaits, ils ne savent pas ce que c'est l'Amérique du Sud. A chaque fois que je voyage avec la sélection, c'est deux jours aller-retour. Tu es épuisé et tu ne peux pas t'entraîner beaucoup. Quand un Anglais va s'entraîner avec sa sélection, en une demi-heure il y est. Que Mbappé vienne en Bolivie, en Colombie ou en Equateur voir si c'est si facile !". On peut imaginer que le gardien de 30 ans, qui évolue à Aston Villa, se fera un devoir de mettre en échec le natif de Bondy dimanche...