Argentine - France : Scaloni défend Mbappé sur une polémique

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Quelques mois avant la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et l'équipe de France, remporté par les Argentins (3-3, 4-2 t.a.b.), Kylian Mbappé avait critiqué le football sud-américain. "L’avantage qu’on a nous, les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. Quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe", avait confié l'attaquant français dans une interview accordée au média brésilien TNT Sports.

Podcast Men's Up Life

"Les propos de Mbappé ont été mal interprétés"

Interrogé sur les déclarations de la star du Paris Saint-Germain qui ont fait vivement polémique, le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, a pris la défense du natif du Bondy. "Je ne veux pas de polémiques avec la question des Européens et des Sud-Américains. Le football sud-américain est de premier niveau. Les équipes sud-américaines sont de premier niveau, elles ont des joueurs qui jouent partout et il me semble que les propos de certains joueurs sont mal interprétés là-bas. Quand Mbappé a dit ça, ses propos ont été mal interprétés pour moi, car il joue avec des coéquipiers sud-américains et il comprend très bien. C’est une question réglée. Mais je pense qu’il y a des moments où il faut interpréter les mots et ne pas entrer dans la polémique, parce que je ne pense pas que ce soit ce qu’il voulait dire du tout."

Pour résumer Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a volé au secours de Kylian Mbappé après les propos polémiques de l'attaquant du Paris Saint-Germain sur le football sud-américain.

Fabien Chorlet

Rédacteur