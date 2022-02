ASSE, Équipe de France : West Ham prend publiquement la défense de Kurt Zouma

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Si Kurt Zouma n'a eu de cesse de se faire détruire depuis le partage d'images le montrant maltraiter ses chats, le défenseur de l'équipe de France continue néanmoins de jouer sous les couleurs de West Ham... Et ce n'est pas prêt de changer.

Le club londonien a certes réagi à la polémique en lui infligeant directement une amende record (300 000€) mais il n'est pas question d'aller plus loin ou de céder à une vindicte populaire qui pousse à le licencier.

West Ham veut donner une seconde chance à Zouma

Dans les colonnes du Sun, la vice-présidente des Hammers Karren Brady a été très claire sur le sujet : elle est « choquée », ne trouve aucune excuse à l'international tricolore mais elle croit aussi aux « secondes chances ».

« Notre position est la même depuis le départ. Nous condamnons ses actions et nous ne tolérerons jamais aucune forme de cruauté envers les animaux. Nous lui avons infligé une amende maximale (…) Kurt est d’accord pour que chaque centime de son amende soit reversé à des associations de protection des animaux.. Je pense qu'il est important à ce stade de souligner qu’il est tout à fait conscient de la gravité de ses actes. Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu de mes oreilles : il est plein de remords. Il s'est sincèrement excusé. (…) Je crois que nous vivons dans une société dans laquelle la grande majorité des gens apprécient encore les qualités humaines fondamentales que sont le pardon et la rédemption ».

West Ham vice-chairman Karren Brady hints club will not sack cat-kicker Kurt Zouma https://t.co/gosn29pn3C — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 12, 2022