ASSE, Equipe de France : Zouma fait encore vaciller West Ham, son coach joue les pompiers

Coupable de maltraitance animale sur ses chats, Kurt Zouma (27 ans) est particulièrement dans la tourmente du côté de West Ham. Pris en grippe par quasiment tout le monde (politiques, associations, acteurs du sport, entraîneurs, dirigeants), l'ancien Stéphanois enchaîne les coups durs et les entailles au porte-monnaie.

Déjà privé de ses chats, lâché par son équipementier Adidas et probablement absent de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de l'équipe de France du mois de mars (selon ESPN), Kurt Zouma a également écopé d'une grosse amende de son club de West Ham : 350 000£. Une somme correspondant à la retenue de deux semaines de salaire.

Le salaire dévoilé de Zouma fait tiquer le vestiaire

Rendue publique, cette amende est d'ailleurs un gros problème pour le club londonien puisqu'elle crée beaucoup de confusion dans le vestiaire. En effet, comme le rapporte le Daily Mail, certains joueurs ont appris dans les journaux le salaire pharaonique de Zouma et savent désormais que le Français est le joueur le mieux payé du vestiaire.

Actuellement quatrième de Premier League, West Ham pourrait donc encore vivre quelques turbulences et avoir à gérer des joueurs mécontents, venant réclamer une revalorisation salariale. Un vrai problème dans la mesure où, dans le même temps, le club londonien a vu deux de ses sponsors le lâcher (Vitality, Kissimee) à cause de l'affaire Zouma...

« Kurt est rongé par le remord », selon son coach

En attendant, du côté de David Moyes, l'entraîneur des Hammers, il n'est toujours pas question de sanctionner davantage Kurt Zouma, lequel sera dans le groupe pour le match de Leicester : «Il y a différentes manières d'évaluer sa disponibilité. Nous avons décidé qu'il devait être disponible. Je m'en tiens à cela. Je ne pense pas qu'un club aurait pu prendre davantage de mesures aussi rapidement que ce que nous avons fait pour le moment. West Ham a fait un très bon travail. Je ne l'excuse pas, ses actions étaient terribles, diaboliques, mais nous avons choisi de le faire jouer et nous nous y tenons. Nous allons lui trouver de l'aide. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons en tant que club, en tant qu'équipe, pour l'aider. Comme les personnes qui ont commis des infractions liées à l'alcool au volant, la plupart d'entre elles doivent suivre des cours pour apprendre les raisons et les dommages qui peuvent être causés. Je pense que la RSPCA va fournir des cours pour que Kurt comprenne les animaux et la façon de les traiter. Il est rongé par le remord. Comme tout le monde, dans la vie, on a parfois besoin d'un peu de pardon. Il espère qu'il sera pardonné pour cette mauvaise action».