ASSE, FC Nantes : Etienne Green et Alban Lafont privés de JO !

Sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll doit composer une liste de 18 joueurs (+4 réservistes) pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un véritable casse-tête pour le technicien qui se heurte à une levée de bouclier en Ligue 1.

En effet, les clubs n'étant pas tenus de laisser filer leurs internationaux sur des dates n'entrant pas dans le calendrier FIFA (22 juillet – 7 août), ils sont nombreux à mettre leur véto. Le PSG, l'AS Monaco, l'OGC Nice, le LOSC ou encore le Stade Rennais ont déjà dit « non ». Idem à l'étranger où le RB Leipzig, le Hertha Berlin, le Bayern Munich, Liverpool et Leicester ne souhaitent pas laisser filer leurs Français.

Le dossier des gardiens est réglé

Dans certains clubs, comme le Stade Brestois, on envisage la question au cas par cas : Romain Faivre, Irvin Cardona, Franck Honorat et Ronaël Pierre-Gabriel n'ont pas eu le feu vert... En revanche Gautier Larsonneur, si. Et cela va avoir une incidence directe sur l'ASSE et le FC Nantes puisque, d'après Le Parisien, les U23 français tiennent déjà leurs deux gardiens avec le Brestois et Paul Bernardoni, qui a eu l'aval du SCO Angers. On peut donc avoir la certitude que ni Etienne Green ni Alban Lafont n'iront aux Jeux.

Reste à savoir si Saint-Etienne laissera filer ses autres joueurs sélectionnables. Arnaud Nordin et Zayou Youssouf sont les deux autres joueurs des Verts à figurer dans la pré-liste de 50 noms pour Tokyo. Sylvain Ripoll a dix jours pour affiner sa liste et trouver des solutions... Sous peine de devoir déclarer forfait faute de joueurs disponibles pour la compétition.