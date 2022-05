ASSE, FC Nantes, Girondins, OL : la liste du tournoi de Toulon est tombée

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Compétition réputée pour avoir lancé les meilleurs joueurs du Monde, le tournoi Maurice-Revello de Toulon se tiendra du 25 mai au 12 juin prochain. Du côté de l'équipe de France, Bernard Diomède a annoncé son groupe avec plusieurs noms connus.

On y retrouve notamment deux ex de Ligue 1 - Tanguy Kouassi (ex-PSG, Bayern Munich) et Brandon Soppy (ex-Stade Rennais, Udinese) – mais également des éléments comme Adil Aouchiche (ASSE) et Sékou Mara (Girondins) pour qui se sera une vraie bouffée d'oxygène après une fin d'année délicate en club.

Le duo rémois Nathanaël Mbuku – Hugo Ekitike fera aussi partie des attractions très suivies tout comme le milieu du SM Caen Johann Lepenant et celui du Stade Brestois prêté par l'Inter Milan Lucien Agoumé, deux joueurs dans le radar de l'OL. Du côté du FC Nantes, la pépite Mohamed Achi, que beaucoup voient éclore l'an prochain avec les départs, sera également très suivie...

Le milieu de terrain du #FCNantes Mohamed Achi sélectionné en équipe de France U20 pour le Tournoi de Toulon @TournoiMRevello pic.twitter.com/Ab8rUYiOFR — Ph Ouggourni (@PhOuggourni) May 19, 2022

La liste pour le tournoi de Toulon Le groupe de l'équipe de France pour le tournoi international Espoirs de Toulon est tombé... Et il y a du beau monde convoqué par Bernard Diomède. Plusieurs éléments de Ligue 1 ainsi que des éléments très suivis des recruteurs sont de la partie.

Alexandre Corboz

Rédacteur