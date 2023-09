ASSE : Janot déjà marqué à la culotte par Henry et les Bleuets ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Jérémie Janot n’est qu’un plan B pour Thierry Henry. Selon L’Équipe, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs aurait aimé Rémi Vercoutre comme entraîneur des gardiens mais il n’a pas été libéré par l’OL et il a été redirigé vers plusieurs noms, suggérés par la DTN. Parmi eux, il a choisi Jérémie Janot, connu pour ses sorties piquantes autour de sujets divers et variés comme le réchauffement climatique ou le Covid- 19. Ces punchlines « à tendance complotiste » sont remontées à la surface dès lors qu’il a intégré le staff médiatisé de Henry.

Janot assume tout

« Les gens qui me connaissent savent que je suis très souvent dans la provoc’, la chambre, et que je plaisante beaucoup, explique celui qui est désormais salarié de la FFF, avec un règlement interne à respecter et un devoir de réserve. Cela fait partie de ma personnalité. J’assume tous mes tweets, qui parfois peuvent être borderline, mais cela ne va jamais plus loin. Malheureusement, aujourd’hui, on ne peut plus rien dire sur les réseaux sociaux, où le second degré n’existe plus, où le moindre propos peut être mal interprété et devenir sujet à polémique. »

Si, dans l’entourage des Bleuets, on considère pour le moment qu’il n’y a pas de sujet Janot, l’ancien portier de l’ASSE sait que son nouveau statut lui impose plus de retenue. « Avec mes nouvelles fonctions en Espoirs, j’ai bien conscience que je dois désormais faire attention à tout ce que je pourrais écrire, et que je dois prendre du recul, assure-t-il. Et cela ne me pose absolument aucun problème. »

