Coupe du monde : pas de vainqueur entre le Cameroun et la Serbie, Castelletto buteur et passeur !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Après avoir mené grâce à un but de Jean-Charles Castelletto (28e), les Lions Indomptables ont sombré avant la mi-temps. Les Serbes ont réussi à prendre le dessus dans les derniers instants de la première période grâce à des buts de Strahinja Pavlović (45e +1) et Sergej Milinković-Savić (45e +3). Dès l’entame de la seconde période, les Serbes enfoncent le clou par l’intermédiaire d’Aleksandar Mitrović (53e). Cependant, les Lions Indomptables ont renversé le match grâce à l’entrée de Vincent Aboubakar qui sème la révolte sur un service en profondeur de Jean-Charles Castelletto (63e). Eric Maxim Choupo-Moting égalise quelques minutes plus tard (66e). Les deux équipes joueront donc la qualification lors de la dernière rencontre.