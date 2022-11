Coupe du monde : Deschamps va faire tourner face à la Tunisie, l'Allemagne craint l'élimination, toujours pas de femme arbitre dans le champ

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Equipe de France : les coiffeurs joueront contre la Tunisie

Qualifiée pour les 8es de finale après sa victoire sur le Danemark (2-1) hier, l'équipe de France alignera ses remplaçants pour la dernière rencontre du tour de poules, face à la Tunisie, mercredi. C'est Didier Deschamps qui l'a annoncé en conférence de presse hier. Steve Mandanda sera titulaire dans les buts et, selon RMC, Mattéo Guendouzi très certainement au milieu de terrain. Les Bleus finiront 1ers de la poule s'ils ne perdent pas contre les Aigles de Carthage. Même une défaite pourrait ne pas être rédhibitoire, à condition que l'Australie ne batte pas le Danemark.

Une belle audience pour les Bleus face au Danemark

Il y avait un peu plus de 11,5 millions de téléspectateurs hier devant France-Danemark (2-1), selon Médiamétrie. L'organisme a, pour la première fois, comptabilisé les bars et autres établissements diffusant la rencontre. Cela a fait une part d'audience de 62,8%. Soit plus de 15 points de mieux que le match d'ouverture contre l'Australie (4-1).

Les Allemands et la peur du vide

Battus à la surprise générale par le Japon (1-2) mercredi, les champions du monde 2014 pourraient être éliminés ce soir s'ils s'inclinent à nouveau, contre l'Espagne cette fois. Un adversaire qui a de quoi les faire trembler puisque la dernière fois qu'ils se sont croisés, ils en avaient pris six à Séville (en 2020) ! Le sélectionneur allemand, Hansi Flick, jure être très optimiste concernant une victoire ce soir mais ça ressemble plus à une méthode Coué qu'autre chose car la Roja sort d'une éclatante victoire sur le Costa Rica (7-0)...

Toujours pas d'arbitres femmes dans le champ...

La première semaine de compétition se termine, depuis lundi, il y a quatre matches par jour, soit près d'une trentaine, mais aucune des trois femmes arbitres retenues par la FIFA n'a encore eu le droit d'officier dans le champ. Pour le moment, elles sont cantonnées au rôle de quatrième arbitre. Pour l'Espagne, jamais avare de polémique, il pourrait s'agir d'une volonté de l'instance internationale de ne pas froisser le pays hôte...

Portugal : Danilo Pereira blessé

Après Neymar, un autre joueur du PSG va faire une croix sur le tour de poules de la Coupe du monde et faire son possible pour être rétabli pour les 8es de finale. Le Portugais Danilo Pereira a été touché lors d'un entraînement et se serait fracturé trois arcs costaux. Le site Mais Futebol annonce que le Parisien est forfait pour les deux prochains matches. La Fédération lusitanienne, elle, n'a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité.