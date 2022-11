Coupe du monde : entrée réussie pour le Brésil, Richarlison flambe... mais Neymar inquiète

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Le Brésil a longtemps buté sur une Serbie solide, bien organisée, ce soir, pour son entrée en lice dans le Mondial 2022. Mais en deuxième mi-temps, Richarlison est sorti de sa boîte pour faire la différence.

Neymar sort en grimaçant

Alors qu'il n'avait toujours que 12 ballons en première mi-temps, l'avent-centre brésilien a ouvert le score à l'heure de jeu, avant d'ajouter un second but sur un magnifique enchaînement, suite à un centre de Vinicius. Le but de ce début de Coupe du monde. Neymar a été assez discret. Il est sorti blessé à un pied, à l'entame du dernier quart d'heure.

🇧🇷 BOMBAZOOOOOO ! QUEL BUUUUT DE RICHARLISON ! L'attaquant auriverde vient d'inscrire le bijou de cette Coupe du monde ! Sur un centre de l'extérieur de Vinicius, il contrôle avant d'enchaîner avec une sublime volée en pivot acrobatique ! pic.twitter.com/stEgXBr0uE — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2022